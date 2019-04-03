Новикомбанк в рамках развития региональной сети открыл новый офис в Пензе. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый офис будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий госкорпорации «Ростех». Это кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в сети Интернет, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), программы лояльности (cash-back и бонусные баллы) и другие. Наличные средства по картам Новикомбанка можно бесплатно снять в любом банкомате страны, включая банкоматы сторонних банков.

Партнерами банка являются крупные предприятия, расположенные в Пензе и входящие в госкорпорацию «Ростех», — «Радиозавод», «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», НПП «Рубин» и другие.

Специально для работников Ростеха разработана социально-платежная карта, предназначенная как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов.

Офис находится по адресу: Пенза, ул. Байдукова, д. 1, на территории «Радиозавода».