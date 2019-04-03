В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

«(Задержанный) подозревается в том, что, действуя на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с группой злоумышленников под видом предоставления физическим лицам прибыли в виде компенсации за пользование денежными средствами по заключенным с ними договорам сберегательного займа члена кредитного кооператива, фактически не имея намерений и возможности выполнять свои обязательства, разработал преступный план. Примечательно, что подозреваемый в установленном законом порядке зарегистрировал ряд кооперативов», — говорится в сообщении.

Злоумышленники разместили в СМИ рекламные объявления о выгодных условиях членства в ряде кооперативов, их филиалах и подразделениях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гарантируя возврат вложенных пайщиками личных сбережений и выплату денежных компенсаций за пользование ими кооперативом. Было привлечено порядка 120 человек.

Взятые на себя обязательства по заключенным договорам злоумышленники не исполнили — обещанные выплаты в виде процентных ставок не осуществили, а денежные средства не вернули. Общий ущерб оценивается не менее чем в 70 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2015 году. Финансовая пирамида свое существование прекратила.