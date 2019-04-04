Южная Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию мобильной связи пятого поколения (5G). Как сообщило в четверг Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны, телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus начали предоставление гражданам услуги мобильной связи этого стандарта.

Ведомство отмечает, что правительство планировало запустить сеть 5G еще в марте, но из-за задержки поставок смартфонов с поддержкой данной технологии планы были пересмотрены.

Как напоминает ТАСС, 5G была массово протестирована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане, прошедшей в феврале 2018 года. Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция. Однако коммерческая сеть пятого поколения заработает в этой стране не ранее 2021 года.



Технология пятого поколения мобильной связи в России, как планируется, будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе «Цифровая экономика», сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон».