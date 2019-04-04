Частные инвесторы замедлили уход из розничных паевых фондов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. По данным Investfunds, чистый отток средств из открытых паевых фондов не превысил 600 млн рублей. Традиционно основной объем средств был выведен из фондов, инвестирующих в облигации, — свыше 2,1 млрд рублей. Однако это минимальные потери сегмента с октября 2018 года и на треть ниже показателя февраля.

При этом растет число компаний, которым удается фиксировать положительные результаты. Это позволяет рассчитывать, что уже в ближайшие месяцы интерес к инвестиционным продуктам управляющих компаний может восстановиться, сообщает «Коммерсант» .

Снижение оттоков связано с робким восстановлением спроса инвесторов на фоне положительной динамики котировок ценных бумаг, которая наблюдается на рынке. По данным Investfunds, с начала года консервативные фонды принесли 2,5–4% дохода, что сопоставимо с показателем I квартала прошлого года.

Лидером привлечения остается «ВТБ Капитал Управление активами», которая в марте привлекла в розничные ПИФы почти 2,2 млрд рублей. Эта аномалия может быть связана с небольшими в сравнении с рынком продажами со стороны действующих клиентов, поскольку компания начала активную продажу инвестиционных продуктов только в середине прошлого года.

Также высокие результаты удается сохранить компаниям, активно работающим с состоятельными частными инвесторами. По итогам марта «Альфа-Капитал» привлекла свыше 900 млн рублей. По словам гендиректора компании Ирины Кривошеевой, 30% средств пришло со стороны действующих клиентов, 70% обеспечили новые инвесторы.

При этом в ближайшие месяцы участники рынка ожидают дальнейшего восстановления спроса на розничные фонды.