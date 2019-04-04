Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении закон, согласно которому правительство страны обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой о предоставлении отсрочки по Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian, чьи данные приводит РБК .

Для вступления в силу законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II. В поддержку документа высказались 313 депутатов, против — 312 парламентариев. Авторами законопроекта выступили лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза. Она также призвала к единству оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Отсрочка должна быть предоставлена на короткий срок, чтобы Британия не участвовала в выборах в Европарламент 23—26 мая.



Палата общин 29 марта в третий раз отклонила соглашение по выходу Великобритании из ЕС, так же парламентарии голосовали 15 января и 12 марта. Таким образом, Лондон не выполнил условие Евросоюза по переносу сроков Brexit с 29 марта на 22 мая. Теперь Британия обязана до 12 апреля покинуть ЕС, если Мэй не удастся добиться новой отсрочки.

