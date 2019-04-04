Российский фондовый рынок открылся в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:12 мск составил 2 530,37 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 0,25%, оказавшись на отметке 1 221,35.

«По нашему мнению, сегодня индексу Мосбиржи в условиях нейтрального внешнего фона и неопределенности вокруг санкций может не хватить импульса для движения в сторону исторических максимумов. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим попытку удержаться в середине диапазона 2 500—2 550 пунктов», — говорится в комментарии управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

Прогнозируя открытие сегодняшних торгов акциями на Мосбирже небольшим снижением индексов после их роста в среду, аналитики ITI Capital указывали, в частности, на то, что накануне сенаторы от республиканской и демократической партий США внесли в конгресс обновленную версию законопроекта «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы». Он предусматривает введение санкций в отношении российского банковского, энергетического и оборонного секторов, а также госдолга за вмешательство в будущие американские выборы.

