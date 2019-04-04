Счетная палата проверит реализацию компенсационных выплат по советским вкладам в 2013—2018 годах, следует из перечня контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2019 год.

В документе указано, что на текущий год ведомство запланировало контрольное мероприятие «Проверка организации Министерством финансов РФ деятельности по осуществлению компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке, вкладам (взносам) в организациях госстрахования и выкупа имеющихся в наличии у владельцев — граждан РФ государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями, в 2013—2018 годах». Под проверку подпадают Министерство финансов РФ, Сбербанк и страховая компания «Росгосстрах».

Как напоминает ТАСС, в 2013—2016 годах на компенсационные выплаты было израсходовано 29,3 млрд рублей средств бюджета РФ, в том числе в 2013 году — 9,2 млрд, в 2014-м — 7,8 млрд, в 2015-м — 6,8 млрд, в 2016-м — 5,5 млрд рублей. По данным Минфина РФ, на период 2017—2019 годов предусмотрены выплаты в объеме по 5,5 млрд рублей ежегодно.



Речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в «Госстрахе» по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений — 345,5 млрд рублей.