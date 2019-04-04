Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий упрощение администрирования имущественных налогов для физических лиц, изменение порядка расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей (ИП), а также ряд изменений в порядке предоставления отчетности и налоговых деклараций.

В качестве одной из мер упрощения администрирования имущественных налогов законом отменяется обязанность юридических лиц — налогоплательщиков транспортного и земельного налогов представлять декларации по соответствующему налогу, сообщает ТАСС .

При этом предполагается изменение порядка расчета НДФЛ для ИП по аналогии с применяющими упрощенную систему налогообложения, исходя из фактических доходов, а также отмену отчетности по форме 4-НДФЛ.

Также налогоплательщики могут представлять единую отчетность по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по своему выбору.

Продлевается с 1 ноября до 31 декабря предельный срок для представления гражданами уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, а также уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.

Определяются порядок и основания прекращения исчисления налога на имущество физлиц, прекратившего существование вследствие сноса до снятия такого объекта с государственного кадастрового учета.

Закон устанавливает обязанность налоговых органов самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на имущество пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с учетом соответствующей налоговой льготы.

Также регионы могут предоставлять юрлицам налоговый вычет, если расходы компании были направлены на создание объектов инфраструктуры в федеральной собственности.

К закону были приняты правительственные поправки о предоставлении компаниям льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС).

На нерезидентов распространяется освобождение от НДФЛ в отношении доходов от продажи объектов недвижимого имущества, находившегося в собственности три года и более.

Кроме того, была одобрена поправка о включении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил в перечень облагаемых транспортным налогом транспортных средств. Вместе с тем от транспортного налога освобождаются транспортные средства, розыск которых прекращен.