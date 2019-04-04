Счетная палата проведет в 2019 году анализ работы Агентства по страхованию вкладов по реализации основных направлений деятельности за последние несколько лет. Это следует из перечня контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2019 год.

Так, аудиторы в текущем году собираются провести проверку по реализации в 2014—2017 годах и за 2018 год мер по ликвидации негосударственных пенсионных фондов. В рамках данной проверки будет проанализирована работа не только АСВ, но и Центрального банка РФ.

Ранее в Счетной палате по результатам проведенной в конце 2018 года проверки заявили, что объем средств на счетах АСВ, оставшихся после ликвидации НПФ, составил на 1 ноября 2018 года 598,7 млн рублей, напоминает ТАСС. Тогда в ведомстве отметили, что это произошло из-за нерешенности ряда финансовых вопросов при ликвидации НПФ в законодательстве. В частности, нет решения, куда направлять средства, оставшиеся после удовлетворения требований всех кредиторов ликвидируемых НПФ. Также аудиторы указали Банку России на медлительность при отзыве лицензий у отдельных НПФ.



Помимо этого, в 2019 году Счетная палата проведет оценку эффективности реализации мер, направленных на стабилизацию банковской системы за счет докапитализации банков Агентством по страхованию вкладов в 2014—2016 годах путем размещения облигаций федерального займа в субординированные займы банков и оплаты такими облигациями субординированных облигационных займов кредитных организаций.