Совокупные активы страховщиков выросли за 2018 год более чем на 20% и превысили 2,9 трлн рублей, отношение активов к ВВП увеличилось за год на 0,2 процентного пункта и составило 2,82%. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за 2018 год, опубликованном Банком России.

Основным изменением в структуре активов стало увеличение доли государственных и муниципальных ценных бумаг (на 7 п. п., до 19,9%). Это, в частности, объясняется увеличением взносов по страхованию жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе страховщиков (ИСЖ), для которых такие вложения являются базовыми, говорится в сообщении регулятора.

Прирост страховых взносов увеличился с 8,3% в 2017 году до 15,7% в 2018-м, это максимальное значение с 2012 года. Объем страховых взносов составил 1,479 трлн рублей. Высокий спрос населения на кредиты отразился на динамике страхования от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Произошли качественные изменения в сегментах ОСАГО и автокаско, что благоприятствовало их росту.

Страховые выплаты выросли на 2,5% и превысили 522 млрд рублей. При этом прирост страховых выплат по страхованию жизни составил 114,9%, что связано с резким увеличением выплат по ИСЖ за счет окончания срока действия заключенных ранее трех- и пятилетних договоров.

Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 204,1 млрд рублей. Рост прибыли объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов. Рентабельность капитала достигла максимума за последние 2,5 года — 31,2% (рост на 9,3 п. п. за год).

Динамика страхового рынка в 2019 году будет находиться под влиянием темпов роста кредитования физических лиц, а также интереса населения к продуктам ИСЖ на фоне принятия мер по повышению информированности граждан о рисках таких полисов, заключают эксперты ЦБ.