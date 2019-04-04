«АльфаСтрахование» застраховало риски при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11» и его стыковке с Международной космической станцией. Совокупная страховая сумма по договору — 3,6 млрд рублей.

Договор заключен с ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» и предоставляет защиту на случай гибели ракеты-носителя, транспортного грузового корабля, а также груза, находящегося на его борту.

Пуск транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-11» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на 4 апреля 2019 года. Цель полета — доставка на борт МКС топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.