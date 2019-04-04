Клиенты «Рокетбанка» с нарушением слуха с 4 апреля могут общаться с поддержкой на языке жестов с помощью видеосвязи. Также запущен специальный лендинг, где они могут узнать о банке и его сервисах из коротких видеороликов.

Таким образом, клиент может написать в чат, что ему удобно общаться на языке жестов, и в дальнейшем с ним будут связываться с использованием видео, а новые клиенты «Рокетбанка» могут на этапе оформления заявки на карту указать, какой способ связи для них предпочтительнее.