Счетная палата РФ проведет в 2019 году анализ работы Банка России по реализации основных направлений развития финансового рынка за 2016—2018 годы. Это следует из перечня контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на текущий год, указывает ТАСС.

Кроме того, Счетная палата намерена дать оценку основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов.



Помимо этого контрольное ведомство проведет в структурных подразделениях, территориальных и полевых учреждениях ЦБ мониторинг реализации мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и проверит счета и операции регулятора, а также сведения, на которые распространяется действие закона «О государственной тайне», за 2018 год.