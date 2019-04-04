Почта Банк в 2019 году продолжит развитие сети POS-терминалов, сообщил в ходе конференц-кола первый заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.



«Мы продолжим развитие сети за счет установки POS-терминалов в отделениях почтовой связи. Нам нужно установить терминалы еще в порядка 10 тысячах отделений, и чуть больше половины этих отделений будет оборудовано в этом году», — сказал он.

К настоящему моменту Почта Банк установил 50 тыс. терминалов безналичной оплаты в 37 тыс. почтовых отделений по всей стране.