Банк «Кубань Кредит» проводит для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса акцию «Инвестиции в бизнес», в рамках которой можно получить денежные средства по ставке от 11% до 12,5% годовых на следующие цели: приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков и жилой недвижимости для дальнейшего использования в бизнесе; ремонт и реконструкция недвижимости; рефинансирование кредитов, оформленных на вышеуказанные цели.

Сумма финансирования составляет от 5 млн рублей; максимальная сумма определяется платежеспособностью клиента, при этом расходование кредитных средств в наличной форме допускается в пределах не более 30 млн рублей. Срок кредита — до десяти лет (до пяти лет — при кредитовании исключительно на цели ремонта, в том числе капитального, и реконструкции объектов недвижимого имущества).

Залогом может выступать приобретаемая и собственная коммерческая и жилая недвижимость, а также земельные участки (по кредиту на покупку недвижимости под залог приобретаемого имущества вложение из собственных средств заемщика должно составлять не менее 20% от общей суммы сделки).



«Предусмотрена отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев. Форма выдачи — кредит или кредитная линия с лимитом задолженности (плата за резервирование лимита кредитной линии — до 4% от максимального размера лимита)», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.