Минфин РФ, скорее всего, не будет размещать в 2019 году долговые бумаги, номинированные в китайской валюте, из-за высокой стоимости таких заимствований, высказал мнение ТАСС вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов в кулуарах Биржевого форума.

«Что касается заимствований в юанях, то необходимости в текущем году в них нет. Мы не ожидаем, что Минфин выступит с размещением в китайской валюте в 2019 году, так как стоимость заимствования в юанях будет слишком высокой», — отметил он.

По мнению Шеметова, тот факт, что Минфин в очередной раз выбрал доллар в качестве валюты размещения, говорит о том, что, несмотря на планы по дедолларизации, Минфин реалистично оценивает ситуацию на рынках.

«Рынок деноминированных в евро бумаг не такой глубокий и ликвидный, как долларовый, и Минфин на данном этапе вряд ли будет готов отказаться от размещения долларовых инструментов», — сказал он.