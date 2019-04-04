Почта Банк в 2019 году планирует продолжить обслуживание юридических лиц, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, первый заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

«Как и обещали, в 2018 году мы начали проект по обслуживанию юрлиц, предприятий малого и микробизнеса. Нашим первым шагом стало РКО, и примерно 5 тысяч предприятий открыли у нас свои счета. В этом году будем масштабировать этот проект», — сказал Горшков.

Он также сообщил, что банк продолжит работу по созданию платформ по обслуживанию малого и микробизнеса.

«Планируем выйти на этот рынок», — отметил он.