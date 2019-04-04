В мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» появилась возможность оформить заявку на потребительский кредит и рефинансирование кредитов других банков, следует из релиза Райффайзенбанка.

При этом предварительное решение по потребкредиту или кредитной карте принимается в течение трех минут. Ответ придет в СМС, а затем клиенту позвонит сотрудник банка.

В ближайшем будущем в «Райффайзен-Онлайн» можно будет увидеть статус рассмотрения заявки и приложить подтверждающие документы, появится возможность заказать кредитные карты #всёсразу и «110 дней».