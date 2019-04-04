Законопроект, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как уточняет ТАСС, предполагается, что фонду будет передано не менее 99% премий, полученных страховщиками по действующим договорам. При этом страховщик имеет право на часть премии, пропорциональную истекшему периоду страхования. Документ внесли глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков и депутат Сергей Вострецов.

Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков — с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять туда 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку — компании «Респект». Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, при этом в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.

Законопроектом предполагается, что уже заключенные договоры страхования ответственности застройщиков или банковские поручительства досрочно прекращаются, а ответственность перед дольщиками с этого момента начинает нести фонд. Он выплачивает дольщикам проблемных объектов возмещение либо достраивает объекты, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Вместе с этим страховщики и банки передают фонду полученные страховые премии (или плату по договору поручительства) — «часть полученной страховой премии в размере доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового возмещения (но не менее 99% от полученной страховой премии) и приходящейся на не истекший срок страхования».

При этом в законопроекте отмечается, что страховщик имеет право на часть полученной страховой премии, пропорциональной истекшему периоду страхования, а оставшуюся часть за вычетом расходов на ведение дела страховщик должен перевести в фонд. Как ранее сообщал ТАСС источник, близкий к обсуждению законопроекта, речь может идти о десятках миллиардов рублей.