Группа «Тинькофф» ищет офис площадью около 50 тыс. кв. м для размещения новой штаб-квартиры в Москве, рассказали газете «Ведомости» три работавших с группой консультанта, уточнив, что рассматриваются варианты от аренды и покупки площадей в различных готовых бизнес-центрах до строительства здания под ключ.

Собеседники «Ведомостей» напоминают, что сейчас подразделения группы, в которую, кроме Тинькофф Банка, входят оператор «Тинькофф Мобайл», а также компания «Тинькофф Страхование», расположены в разных районах Москвы: в бизнес-центрах «Диапазон» на Волоколамском шоссе, «Водном» на Головинском шоссе, Mirland Plaza в Савеловском районе и т. д.

«Тинькофф» ведет переговоры о покупке офисной части строящегося многофункционального комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе, утверждают три консультанта, работавших с объектом, и подтверждает человек, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Ввести в эксплуатацию комплекс, общая площадь которого составляет 75 тыс. кв. м (для сдачи в аренду пригодно 64 тыс. кв. м), планируется к 2021 году.



Рыночная стоимость офисной части «Акватории» может составить 7—9 млрд рублей, подсчитал директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.