Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% и составил 2 535,5 пункта. Индекс РТС снизился на 0,36%, до отметки 1 219,94.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,26%, «Газпрома» — на 1,21%, «АЛРОСы» — на 0,74%, Московской биржи — на 0,55%, «ЛУКОЙЛа» — подешевели на 1,03%.

«Российский рынок акций в четверг ничем особенным не отметился. Индекс Мосбиржи продолжил консолидироваться около 2 535 пунктов. Единичные покупатели остались, но их сил для рывка к 2 550 пунктам недостаточно. Индекс РТС так и балансирует в пределах 1 210—1 220 пунктов, где сейчас ему и место», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.