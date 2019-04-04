Банк «Ренессанс Кредит» во II квартале 2019 года прекратит взимать комиссию за оплату коммунальных услуг по дебетовым картам. Об этом сообщил начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

«Оплата коммунальных услуг без комиссии именно по дебетовым картам станет возможна со второго квартала этого года», — пояснил он.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

