Новым коммерческим директором маркетплейса «Беру» — совместной площадки «Яндекса» и Сбербанка — станет бывший вице-президент кредитной организации, директор департамента производственной системы Сбербанка и процессов Екатерина Звонкова. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

«Уверен, что ее опыт поможет в решении тех амбициозных задач, которые стоят перед всей компанией, в том числе построении самой клиентоориентированной экосистемы на рынке электронной коммерции», — прокомментировал назначение генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

Звонкова работала в Сбербанке с 2015 года. До этого она занимала должности в Х5 Retail Group и Walmart Stores Inc.