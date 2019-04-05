Банки и микрофинансовые организации (МФО) разработали схему безопасного предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) займов для участия в торгах в рамках госзакупок, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Таким образом, МФО будут открывать в банке счет, на котором смогут размещать денежные средства, одновременно спецсчет открывают и участники закупок, которых кредитует МФО. В момент, когда компании нужно поучаствовать в торгах, МФО переведет денежные средства на этот счет, а банк их заморозит как гарантию участия в тендере. После окончания торгов, если компания не стала победителем, банк разморозит средства и автоматически переведет их на счет МФО.

Новые правила, предполагающие, что все госзакупки происходят на электронных торговых площадках и их участники должны иметь в банках спецсчета, с которых будут списываться средства для обеспечения, вступили в силу с 1 октября 2018 года (44-ФЗ). Открыть такие спецсчета можно в 18 уполномоченных банках, однако схема автоматического возврата средств на счет МФО реализована не у всех.

По словам гендиректора МКК «Симплфинанс» Алексея Басенко, кредитование без схемы гарантированного возврата означает, что МФО будет перечислять деньги на счет клиента без какого-либо обеспечения. Если клиент использует его не на участие в госзакупке, это однозначный кредитный риск, потому что кредитный анализ клиента при выдаче тендерных займов существенно отличается от анализа, который проводится при выдаче беззалоговых займов на другие цели, пояснил он. Как прокомментировал гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов, для МФО эти займы выгодны, потому что есть закон, регулирующий госзакупки, который защищает интересы всех сторон.

В пресс-службе Московского Кредитного Банка сообщили, что сейчас реализуют подобную схему работы с пятью МФО. Для Тинькофф Банка это еще один канал вовлечения клиентов в экосистему «Тинькофф Бизнес» для предпринимателей. «Мы понимаем, что есть потребность в таком инструменте на рынке, и смотрим в сторону его реализации», — сообщили в Тинькофф Банке. В среднем комиссионное вознаграждение банка за такую услугу составляет 0,1—0,8% от операции.