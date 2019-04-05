Центральный банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 4 апреля 2019 года № ОД-759 отозвал лицензии на осуществление страхования страхового акционерного общества «Кристалл» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246)», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-518 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Ранее в страховую компанию была введена временная администрация.

В связи с отзывом лицензий страховое акционерное общество «Кристалл» обязано принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности и исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.