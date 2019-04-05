Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 535,97 пункта. Индекс РТС подрос на 0,1% до отметки 1 220,1.

«Внешние факторы не дают четких сигналов перед открытием рынка акций в Москве, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 510—2 560 пунктов, по индексу РТС — 1 210—1 230 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.