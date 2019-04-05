Активы банка в марте выросли на 0,3% и превысили 27,2 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2019 года выросла на 11,4% и достигла 218,2 млрд рублей. Чистая прибыль за март составила 74,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы в марте выросли на 0,3% и превысили 27,2 трлн рублей.



Чистый процентный доход снизился относительно I квартала прошлого года на 0,8% до 299 млрд рублей. При этом процентные доходы увеличились на 11,4% за счет увеличения объема бизнеса. Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с I кварталом прошлого года на 9,4% до 98,9 млрд рублей — преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций.

Расходы на совокупные резервы за квартал составили 25,5 млрд рублей.



Корпоративным клиентам было выдано кредитов за квартал на 2,5 трлн рублей. Частным клиентам — 0,7 трлн рублей. Кредитный портфель без учета валютной переоценки сократился за месяц на 0,4% и составил 13,1 трлн рублей. Портфель розничных кредитов в марте увеличился на 1,4% и составил около 6,4 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в марте сократился на 22,9 млрд рублей за счет корпоративных клиентов.

