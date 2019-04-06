Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Выплата процентов — в конце срока.
Кроме того, изменены условия вклада «Сберегательный». Теперь срок депозита составляет 400 и 540 дней.
Доходность — 8,1% и 8,2% годовых соответственно (ранее срок составлял 182, 380 и 400 дней, доходность — 7,5—8% годовых).
Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.