Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях. Об этом в пятницу в интервью ТАСС сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.



«По данным на март, наиболее востребованы кадры в сфере производства, строительства и недвижимости, здравоохранения. В перечисленных отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тысяч в сфере производства», — рассказал Вуколов.

Глава Роструда отметил, что в основном российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий. Вуколов подчеркнул, что наиболее привлекательными по уровню зарплаты являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, а также вакансии капитана корабля и командира воздушного судна.

«Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тысяч рублей. Соискатели, претендующие на позицию «капитан корабля» и «командир воздушного судна», могут подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300 тысяч рублей», — рассказал Вуколов. Он отметил, что на такой же размер зарплаты могут рассчитывать специалисты, претендующие на вакансию главного технолога винодельческого хозяйства на Кубани.

«Работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования) работодатели готовы предложить зарплату порядка 200 тысяч рублей и выше. Так, например, мастеру буровой в Красноярском крае работодатель предлагает зарплату в 260 тысяч рублей. Примерно такой же уровень оплаты труда предлагается на многие руководящие позиции в различных сферах деятельности», — отметил глава Роструда. Вуколов добавил, что зарплата от 100 тыс. рублей и выше предлагается архитекторам и маркшейдерам. Отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей-стоматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов также предлагает зарплаты до 120 тыс. рублей.