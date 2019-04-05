Ретейлер «Лента» сообщил, что «Магнит», после объявления компании «Севергрупп» о приобретении 42% акций «Ленты» по цене 3,6 доллара США за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 18 долларов США за акцию 1 апреля, обращался к нему с необязывающим предложением о покупке 100% акций компании за 1,78 млрд долларов (3,65 доллара за расписку), говорится в релизе компании.

Независимые директора «Ленты» попросили «Магнит» подтвердить, будет ли он продолжать сделку в свете того, что «Севергрупп» согласилась приобрести ГДР «Ленты», и внести ясность в вопросе сроков, условий и возможности заключения любой такой сделки, а также указать, какие конкретно ценные бумаги «Магнит» предлагает приобрести, говорится в сообщении «Ленты».

Ретейлер «Магнит» подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети и заинтересованность в сделке, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.