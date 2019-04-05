Предотвращение и урегулирование трудовых конфликтов — сложная и в высшей степени актуальная задача. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина, которую он направил участникам Пятой международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире». Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«Отмечу, что предотвращение и урегулирование конфликтов, возникающих в процессе трудовых отношений, — сложная и в высшей степени актуальная задача, требующая специальных профессиональных знаний и навыков. И потому важно, что в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов создан и успешно действует факультет конфликтологии», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что главной миссией факультета является подготовка квалифицированных специалистов, проведение научных исследований, а также выработка современных подходов к урегулированию социально-трудовых противоречий. «И конечно, велика роль университета в организации вашей конференции, традиционно собирающей в Северной столице представителей органов власти, профсоюзного движения, экспертного, педагогического сообществ, деловых кругов», — добавил он.

Путин выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, поможет решить насущные проблемы гармонизации трудовых отношений, поспособствует укреплению социального партнерства в РФ, совершенствованию законодательства в данной сфере.