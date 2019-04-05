Инвестиционная компания United Traders готовится к запуску в России собственной криптовалютной биржи UTEX и намерена провести конкурс для трейдеров.

Как сообщает РБК, соревнование начнется 25 апреля в 20:00 мск и продлится два часа, участники получат 30 тыс. турнирных долларов, которыми можно будет торговать. Те, кто сильнее всех увеличит стартовую сумму, получат денежные призы.

Криптобиржа UTEX зарегистрирована в Эстонии, имеет лицензию на обмен криптовалют и их хранение. Изначально на бирже появится стандартный набор традиционных криптовалют, коинов и традиционных денег.