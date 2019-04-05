Председатель совета директоров Swedbank Ларс Идемарк принял решение покинуть свой пост в связи с возросшим давлением в медиа из-за подозрений в отмывании денег, сообщается в пятницу в пресс-релизе банка.

«В связи с оживленными дебатами по поводу Swedbank и вопросов о контроле над подозрительными операциями по отмыванию денег в странах Прибалтики, я заключил, что внимание медиа не совместимо с моей ролью как президента в компании Sodra. Я решил, что лучшим решением будет покинуть пост председателя совета директоров Swedbank немедленно», — приводятся в пресс-релизе слова Идемарка.

Ранее в отставку была отправлена президент Swedbank Биргитте Боннесен.