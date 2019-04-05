Курортный сбор в Республике Крым вводиться в 2019 году не будет, регион хочет выйти из эксперимента, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в рамках форума «Открытый Крым».

Эксперимент по введению курортного сбора в Крыму должен был начаться 1 мая 2019 года.

«Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо исключить Крым из эксперимента», — сказал Аксенов.

Крым, отказываясь от курортного сбора, прежде всего, пошел навстречу туристической отрасли региона, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «Мы пошли навстречу желаниям бизнеса, в том числе отельеров и санаториев, это, прежде всего, их желание было отодвинуть введение курортного сбора», — сказал Волченко.