Росстат предоставил Кремлю разъяснения относительно исследования про обувь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, исследование носит академический, а не прикладной характер.

Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, позже СМИ обратили внимание на то, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% не могут «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)». Позже в ведомстве пояснили, почему этим данным можно доверять, и напомнили, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.

Росстат разъяснил данные о финансовых возможностях россиян Ранее ведомство сообщило, что российской семье требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей для «сведения концов с концами».

«Да, мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. Собственно, были и раньше такие изыскания и что это вместе с Высшей школой экономики. Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер. А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о данных Росстата.