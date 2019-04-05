Соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива на II квартал подписаны, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Соглашения подписаны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будут подписаны новые соглашения с нефтяниками.

Минэнерго и ФАС в начале ноября 2018 года подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы поставок и цены топлива оптом и в розницу. Так, по соглашению нефтекомпании поставляют на внутренний рынок на 3% больше топлива, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в марте говорил, что в результате таких повышенных обязательств сегодня биржевая цена на бензин на 14% ниже, чем в рознице, рынок немножко «залили». В связи с этим было объявлено о планах пересмотреть обязательства компаний по поставкам при продлении механизма топливных соглашений на II квартал 2019 года.

По итогам мартовского совещания в правительстве по топливному рынку было предложено уточнить механизм обратного акциза в рамках налогового маневра, в частности, по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а пока этот механизм не заработал — продлить на II квартал 2019 года соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.