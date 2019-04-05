Облигационные стратегии стали наиболее привлекательными для клиентов управляющих компаний, выяснили в «Эксперт РА».

Согласно данным опроса, который провело агентство, более 90% активов владельцы ИИС в прошлом году вложили в корпоративные, государственные и муниципальные бонды. Год назад доля долговых инструментов составляла 79%.

Наибольшим спросом у частных инвесторов пользовались корпоративные облигации: их доля на инвестиционных счетах, открытых в УК, на конец 2018 года составила 59%. В акции было вложено только 3% средств на счетах. Согласно данным Московской биржи, владельцы ИИС в брокерских компаниях предпочитают инвестировать в акции.

В прошлом году общее количество ИИС, открытых в управляющих компаниях, удвоилось и превысило отметку 80 тыс., говорится в исследовании «Эксперт РА». Совокупный объем средств, размещенных клиентами на ИИС, вырос за 2018 год в 2,5 раза и составил почти 35 млрд рублей.

Лидером по числу открытых ИИС и объему средств на конец года являлась компания «Сбербанк Управление активами» (около 50 тыс. счетов, 23,8 млрд рублей). Второе и третье места по этим показателям занимали УК «Открытие» и УК «Альфа-Капитал». По расчетам аналитиков, размер среднего счета у компаний из топ-10 увеличился на 20% и достиг отметки 480 тыс. рублей.