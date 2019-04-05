Бывшая глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к Департаменту консультирования в области рисков Deloitte, СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.

Трофимова возглавит направление по консультированию в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также рейтингового консультирования в России и странах СНГ. Она также займет позицию заместителя генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства.



«Передо мной стоит задача развивать практику и расширять возможности клиентов в сфере управления кредитными рисками и рейтингового консультирования в России и за рубежом. В условиях экономической турбулентности меняется и подход к управлению финансами. Это, в свою очередь, ведет к интенсивному обмену опытом и появлению новых возможностей для сотрудничества на международном уровне, что для меня очень важно с учетом богатой профессиональной экспертизы Deloitte по всему миру», — подчеркнула Трофимова.

Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 году, где отвечала за его создание, становление и развитие. До этого с 2011 года она занимала должность первого вице-президента и члена правления Газпромбанка, где руководила Центром экономического прогнозирования и курировала работу департамента корпоративных коммуникаций. Кроме того, она отвечала за формирование и функционирование Центра рейтингового консультирования, предоставляя услуги по взаимодействию с рейтинговыми агентствами.