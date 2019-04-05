Банк России 5 апреля открыл на Никитском бульваре в Москве фотовыставку «Дом для банка», сообщает регулятор.



На 30 фотографиях представлены здания — памятники истории и культуры федерального, регионального и местного значения, — в которых в настоящее время располагаются учреждения Центробанка РФ.

Эти здания построены в XIX — начале XX века в разных стилях — от классицизма и модерна до конструктивизма и советского монументального классицизма. Они иллюстрируют не только архитектурную историю России, но и отношение людей разных исторических эпох к банковскому делу как респектабельному и надежному.

Выставка приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, а также Дням исторического и культурного наследия в Москве и продлится до 30 апреля.