Необходимость внести изменения в законодательство, чтобы пресечь нарушения при подаче декларации по НДС в электронном виде, сообщили в пресс-службе ФНС, комментируя результаты проверки Счетной палаты с выявленной схемой мошенничества.

«В качестве профилактики участия номинальных лиц в налоговых правонарушениях ФНС России неоднократно озвучивала необходимость изменений в федеральном законе № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в частности отказа от получения уполномоченными лицами электронно-цифровой подписи по простой рукописной доверенности», — цитирует сообщение налоговой службы RNS.

Подписание одним лицом документов за большое количество организаций может также свидетельствовать об активно развивающемся бизнесе с филиальной сетью или об уполномоченной бухгалтерии, оказывающей услуги по аутсорсингу, что является «абсолютно нормальной практикой», считает ФНС.

Ранее Счетная палата в ходе проверки выявила новую схему мошенничества, основанную на так называемом «массовом подписанте», после введения в 2014 году обязанности электронной подачи декларации по НДС.

Счетная палата выявила мошенническую схему при электронном декларировании НДС

Согласно схеме «массовый подписант», один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков.