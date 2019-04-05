Необходимость внести изменения в законодательство, чтобы пресечь нарушения при подаче декларации по НДС в электронном виде, сообщили в пресс-службе ФНС, комментируя результаты проверки Счетной палаты с выявленной схемой мошенничества.

«В качестве профилактики участия номинальных лиц в налоговых правонарушениях ФНС России неоднократно озвучивала необходимость изменений в федеральном законе № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в частности отказа от получения уполномоченными лицами электронно-цифровой подписи по простой рукописной доверенности», — цитирует сообщение налоговой службы RNS.

Подписание одним лицом документов за большое количество организаций может также свидетельствовать об активно развивающемся бизнесе с филиальной сетью или об уполномоченной бухгалтерии, оказывающей услуги по аутсорсингу, что является «абсолютно нормальной практикой», считает ФНС.

Ранее Счетная палата в ходе проверки выявила новую схему мошенничества, основанную на так называемом «массовом подписанте», после введения в 2014 году обязанности электронной подачи декларации по НДС.