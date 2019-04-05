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• Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново». По данным ЦБ, банк допускал нарушения, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Страховые выплаты вкладчикам банка «Иваново» начнутся не позднее 19 апреля, уточнили в Агентстве по страхованию вкладов.



• Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной года и восемь лет, как сейчас. Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении, которое уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известия». По оценкам госкомпании «ДОМ.РФ», это поможет увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться льготной ипотекой.



• Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,5% до 1,4%. Причиной изменения оценки стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным. В 2020—2021 годах, как ожидает Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. Уровень инфляции в России в 2019 году, согласно прогнозам банка, составит 5,2%, в 2020—2021 годах он понизится до 4%.



• Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, декларирующий свои доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента. Согласно итогам декларационной кампании за 2018 год, Трутнев заработал в прошлом году 538 млн рублей, сообщила газета «Коммерсант». Позже пресс-служба Трутнева объяснила рост его доходов в 2018 году. «Основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг», — указал пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев.

