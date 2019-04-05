Скрывавшийся за границей фигурант дела экс-министра Михаила Абызова Сергей Ильичев задержан, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. По ее словам, Следственный комитет ходатайствует о его аресте.

Ильичев был гендиректором АО «РЭС» на протяжении почти десяти лет. Эта компания оказывает услуги по передаче электроэнергии в Новосибирской области и является «дочкой» «Сибэко». В январе 2019 года он покинул свой пост. СМИ связывали это увольнение с подготовкой компании к продаже «МРСК Сибири».

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РЭС фигурировали в материалах следствия по делу Абызова. По версии Следственного комитета, Абызов и его сообщники обманули акционеров этих компаний, похитили их денежные средства и вывели за границу. Общую сумму похищенных средств СКР оценил в 4 млрд рублей.

Михаил Абызов был отправлен под стражу до 25 мая. Свою вину экс-министр не признает. Суд также арестовал прочих фигурантов — Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова и Галину Фрайденберг.