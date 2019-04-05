Мосгорсуд запросил для изучения дело топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщает РИА Новости.

Ранее защита обжаловала в кассационной инстанции арест Дельпаля. «Дело истребовано», — сказали в суде 5 апреля.

Защита топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля обжаловала арест В начале марта Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей ранее на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.