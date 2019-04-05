Советник президента Сбербанка Максим Полетаев, проработавший в структурах более 20 лет, выдвинут в совет директоров ГМК «Норильский никель», говорится в сообщении компании.

В число новых кандидатов в совет также включены старший банкир Сбербанка Сергей Волк, директор по защитной политике WWF Евгений Шварц, президент CIS Investment Advisers LLC Сергей Братухин, старший советник президента «Русала» Сталбек Мишаков. Всего в списке — 13 человек, семь из которых входят в действующий состав совета директоров.



О том, что Полетаев, который еще в июне прошлого года был первым зампредом Сбербанка, а потом был переведен в ранг советника Германа Грефа, войдет в советы директоров ряда компаний бизнесмена Олега Дерипаски, в конце прошлого года сообщал «Коммерсант».

По информации газеты, Дерипаска и Полетаев общались задолго до введения санкций США, и не только по вопросам кредитов Сбербанка, выданных компаниям бизнесмена (в том числе и группе «ГАЗ»), но и в целом по различным аспектам их развития (например, банк был одним из андеррайтеров IPO En+).

«Максим Полетаев много лет возглавлял бизнес-блок Сбербанка, работал с крупнейшими российскими компаниями, очень хорошо понимает, как устроен бизнес большой корпорации, — отмечала руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская. — Безусловно, он будет полезен крупной компании, холдингу как опытнейший финансист и как человек, обладающий обширными связями в бизнес-сообществе».

