ДелоБанк запустил сервис приема онлайн-платежей, который не требует открытия интернет-магазина. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы настроить услугу, необходимо отправить через личный кабинет ДелоБанка информацию о торговой точке. После обработки запроса специалистами банка предприниматель получает возможность выставлять счета напрямую из личного кабинета ДелоБанка, отправив ссылку покупателю любым удобным способом — по электронной почте, в соцсети или в мессенджеры.

Покупатель может оплатить товар или услугу в несколько кликов, введя в соответствующую форму реквизиты своей банковской карты. Деньги будут зачислены на расчетный счет продавца практически мгновенно. Всю историю трансакций, операций и счетов клиенты могут видеть в режиме онлайн в личном кабинете.

Кроме того, скоро у сервиса появится возможность фискализации и автоматической отправки чеков в налоговую инспекцию в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Никаких дополнительных затрат со стороны клиента это не потребует.