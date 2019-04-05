С начала года потребительские цены в России выросли на 1,8%

Инфляция в РФ в марте составила 5,3% в годовом выражении (по отношению к марту 2018-го), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата .

Таким образом, темп роста цен немного ускорился по сравнению с февралем, когда годовая инфляция составила 5,2% (что, в свою очередь, оказалось выше январских темпов годовой инфляции в 5%).

Отдельно в марте (по сравнению с февралем этого года) потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 1,8% (в марте 2018-го эти показатели равнялись 0,3% и 0,8% соответственно). В I квартале 2019 года инфляция составила 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте в семи субъектах РФ прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,6% и более; самым заметным он был в Дагестане (1,7%) и Чукотском автономном округе (1%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% и 1,6% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года — на 1,9%).



Минэкономразвития в пятницу написало, что годовая инфляция в марте прошла пиковые значения. По прогнозу МЭР, в апреле годовые темпы инфляции составят 5,1—5,2% с учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года.