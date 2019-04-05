Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко на 484 млн рублей, передает ТАСС.

«Удовлетворить иск Генеральной прокуратуры частично», — огласила решение судья. Суд удовлетворил иск в полном объеме, за исключением требования о взыскании 320 тыс. долларов, потраченных Захарченко на покупку ювелирных украшений, которые ранее уже были изъяты следствием.

В ходе прокурорской проверки у полковника была выявлена недвижимость на 231 млн рублей, облигации на 208 тыс. долларов и ювелирные изделия более чем на 10 млн рублей. Кроме того, прокуроры выявили счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости Захарченко. На этих счетах находилось 35 млн рублей. У соответчиков по иску также было обнаружено еще около 2,5 млн долларов на счетах и в банковских ячейках.

Генпрокуратура ранее уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества полковника на сумму более 9 млрд рублей. 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил его в полном объеме.



По данным следствия, в январе 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко предупредил директора Нота-Банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в кредитной организации в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка. Захарченко также обвиняется по четырем эпизодам получения взятки.