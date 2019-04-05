Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая фигуранта дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова — экс-гендиректора ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, обвиняемого в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает ТАСС из суда.

«Ходатайство следователя об избрании Ильичеву меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению», — сказала судья Юлия Сафина.

Следствие просило арестовать Ильичева на один месяц и 20 суток.

​Скрывавшийся за границей фигурант дела Абызова задержан

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Ильичева.

В ходе заседания в суде следователь заявил, что Ильичев является активным участником преступного сообщества. «Нахождение Ильичева на свободе может пагубно повлиять на расследование дела, он может повлиять на свидетелей или вступить в сговор с неустановленными лицами. Ряд лиц в рамках уголовного дела еще не установлен. Ильичев — активный участник преступного сообщества, без его помощи Абызову было бы тяжело осуществить свой преступный замысел. Прошу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая», — сказал он.

Кроме того, следователь пояснил, что Ильичев был сегодня доставлен в Москву. «Он находился на отдыхе в Таиланде на момент возбуждения уголовного дела, а на просьбу прибыть в страну [Россию] ответил отказом. Сегодня он был доставлен в Москву, а его отказ вернуться был мотивирован тем, что он не хочет менять билеты. Но следствие полагает, что таким образом он хотел воспрепятствовать расследованию», — добавил следователь.

Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов.

Ильичев, в свою очередь, отверг все обвинения и отметил, что сам вернулся из Таиланда в Россию. «Ваша честь, я не согласен с предъявленным мне обвинением. Я не отказывал оперативному сотруднику в возвращении на родину. Я вернулся в город Новосибирск из Таиланда, где находился на отдыхе. Прилетел в Новосибирск, где сдал свой загранпаспорт. Я из СМИ узнал о своем розыске, но скрываться я не собирался и с обвинением не согласен», — сказал фигурант.

Адвокат попросила отказать в удовлетворении ходатайства следователя. «Мой доверитель сам связался со следственными органами и заявил, что явится 4 апреля. После чего он и явился. Сопротивления он не оказывал. На основании вышеизложенного прошу отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере, установленном судом», — сказала защитник.

Судья, выслушав доводы сторон, вынесла решение.

СМИ узнали подробности инкриминируемой Абызову преступной схемы
СМИ узнали подробности инкриминируемой Абызову преступной схемы

Адвокат фигурантки дела заявил, что материалами следствия опровергается сумма ущерба в 4 млрд рублей.