Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

Позже ВБ распространил соответствующее официальное заявление, указывает ТАСС.

В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную — Международный банк реконструкции и развития. Мэлпас стал единственным кандидатом на пост главы ВБ, заявили ранее в организации.



Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ён Ким, заступивший в 2012 году и переизбранный в 2016-м.

