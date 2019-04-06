Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам. Такие данные показал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля, подготовленный порталом hh.ru, пишет «Российская газета».

Итак, зарплату в 500 тыс. рублей в месяц на руки работодатель в Москве готов платить специалисту, нанятому на позицию «Операционный директор / генеральный директор». Опыт для такой работы должен быть не менее шести лет. Свободный английский язык, коммуникабельность. И умение успешно выводить на рынок новые продукты.

Аналогичную зарплату — от 400 тыс. до 700 тыс. — на руки готовы платить в Туле специалисту «VP PROD». Он для этого должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), создания и развития продуктов, участия в международных проектах и разговорный английский.

И еще одна вакансия с зарплатой 400—600 тыс. рублей тоже размещена в Москве для директора по информационным технологиям. Туда ищут человека с выдающимися личностными качествами и драйвом — лидера, коммуникатора, человека, который может решать проблемы.

Немногим ниже предлагается зарплата специалистам на удаленной работе. А именно — Senior PHP-разработчик (от 3,5 тыс. до 5 тыс. долларов на руки), PHP Developer (230—300 тыс.на руки), Golang разработчик (4 тыс. долларов на руки).

Подборка самых дорогих вакансий была выполнена по профобластям «Высший менеджмент», «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, массмедиа», а также по всем профобластям с фильтром «Удаленная работа».

В hh.ru отмечают, что средний уровень конкуренции на российском кадровом рынке — шесть человек на вакансию. В профобласти «Высший менеджмент» конкуренция традиционно выше — десять активных резюме на вакансию.

Средний уровень предлагаемой зарплаты (по всем профобластям в целом) — 42 194 рубля.